غالانت من جبهة الشمال مع لبنان: أدرك حجم الضرر هنا ومستعدون لكل الخيارات

زعم وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت من جبهة الشمال عند الحدود مع لبنان، الاستعداد "لكل الخيارات"، موضحًا أنّه "يجب ضرب مطلقي الصواريخ والمسيّرات باستمرار"، في وقت تتواصل فيه الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، في حين ينفّذ "حزب الله" عملياته ضد المواقع العسكرية الإسرائيلية ومستوطنات الشمال.

ولفت غالانت إلى أنّه "كما قلت للجنود قبل دخول غزة، أقول لكم انتظروا فسوف نعمل"، مضيفًا "نعلم أن للحروب أثمانا وعلينا الاستعداد وكل شيء قد يحدث".

وأشار إلى "أنني أدرك حجم الضرر هنا، لكن الجانب الآخر (لبنان) تعرّض لضرر أكبر".