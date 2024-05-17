بالصور: إصلاحي فتح أحيا ذكرى يوم النكبة في المخيمات الفلسطينية في لبنان

احيا تيار الاصلاح الديمقراطي في حركة فتح ذكرى النكبة السادسة والسبعون في مخيمات لبنان في الشمال وبيروت وصيدا والجنوب حيث نظمت الاخوات في مكتب المرأة العديد من الانشطة الوطنية التي تعكس التمسك بالارض وحق العودة والحنين الى الديار ، تميزت الانشطة بمشاركة كبار السن ومعروضات تراثية ونقل التجارب والثبات بين الاجيال والتأكيد على ان الاشبال والزهرات يحملون الامانة ويحطمون احلام بني صهيون

اختتمت النشاطات بمهرجان جماهيري وامسية شعرية في منطقة البقاع بحضور قيادة المنطقة ومكتب المرأة وكوادر واعضاء تيار الاصلاح ومشاركة فصائل المقاومة الفلسطينية واللجان الشعبية والمشايخ الاجلاء بالاضافة الى مؤسسات المجتمع المدني واتحاد المعلمين والمنظمات الشبابية و ووجهاء المخيم

كما كانت الكلمات التي اكدت على تأيد مقاومة شعبنا وصموده بوجه حرب الابادة واننا متمسكون بارضنا رغم التضحيات ولن تتكرر النكبة التي تعمل الاجيال الفلسطينية على محوها بالمقاومة والنصر والعودة.