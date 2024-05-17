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شؤون فلسطينية

هيئة البث الإسرائيلية: الفجوات في مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة باتت كبيرة جدا

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نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر، قولها إن "الفجوات بين الجهات في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة باتت كبيرة جدا". 

ولفتت إلى أن "الفجوات بين جهات المفاوضات تتعلق بمصطلح إنهاء الحرب"، مضيفة "الفجوات تشمل مطالبة إسرائيل بالاعتراض على أسماء السجناء الذين ستطلب حماس إطلاق سراحهم".

يأتي ذلك وسط اصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وفريق اليمين المتطرف بمواصلة الحرب على غزة، في وقت بدأت تظهر فيه علامات الانقسام الشديد بين المسؤولين الإسرائيلي حول مسار الحرب واليوم التالي للحرب في القطاع.

 

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