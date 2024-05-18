الجيش الإسرائيلي "يزعم" استهداف مبانٍ عسكرية للحزب

كتب الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في منشور على حسابه عبر منصة "إكس": "قصفت طائرات حربية خلال ساعات الليلة الماضية منصة لإطلاق القذائف ومباني عسكرية تابعة لحزب الله في منطقتيْ كونين والخيام بجنوب لبنان".

وأضاف، "في وقت سابق من نهار اليوم قصف جيش الدفاع الإسرائيلي بنيران المدفعية أهدافاً في منطقة خنين بِجنوب لبنان لإزالة تهديد محتمل منها".

وتابع أدرعي، "تم صباح اليوم رصد قذيفتيْن تم إطلاقهما باتجاه منطقة بيرانيت بشمال البلاد دون وقوع إصابات أو أضرار".