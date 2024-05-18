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شؤون فلسطينية

أبو عبيدة: قيادة العدو تزج بجنودها بأزقة غزة ليعودوا في نعوش للبحث عن رفات بعض الأسرى الذين تعمدت قتلهم

صيدا اون لاين

أكّد الناطق العسكري باسم كتائب "القسام"- الجناح العسكري لحركة "حماس" أبو عبيدة، أنّ "قيادة العدو تزجّ بجنودها في أزقة غزة ليعودوا في نُعوشٍ من أجل البحث عن رفات بعض الأسرى الذين تعمّدت استهدافهم وقتلهم سابقًا".

ولفت، في تصريح، إلى أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو "يُفضّل أن يُقتَل جنودُه وهم يبحثون عن رفاتٍ وجثامين، على الذهاب لتبادل أسرى لا يخدم مصالحه السياسية والشخصية".

وأمس، زعم الجيش الإسرائيلي العثور على جثث 3 أسرى إسرائيليين في غزة، في حين سبق وأكدت الحركة أنّ عددًا من الاسرى سقطوا جرّاء القصف الإسرائيلي العشوائي على القطاع منذ بدء الحرب على غزة في 7 تشرين الأول.

ويطالب أهالي الأسرى الإسرائيليين وبعض المسوؤلين الإسرائيليين نتانياهو بالذهاب إلى صفقة تبادل أسرى ووقف الحرب، بينما يصرّ الأخير على مواصلتها.

 

 

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