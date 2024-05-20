مراقبو الاقتصاد بالنبطية سطروا 3 محاضر ضبط بحق أصحاب مطاعم في بلدتي أنصار والدوير

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب بأن مراقبي وزارة الإقتصاد والتجارة مصلحة حماية المستهلك في محافظة النبطية قاموا بجولات تفتيشية بمتابعة من رئيس المصلحة محمد بيطار وبمؤازرة من عناصر جهاز أمن الدولة المكتب الإقليمي في النبطية على المؤسسات التجارية والمواد الغذائية والإستهلاكية ومحال اللحوم والدواجن ومطاعم وسناك الشاورما في نطاق مدينة النبطية وبلدات الدوير وأنصار وزبدين وتول وبلدة الفرديس قضاء حاصبيا، وقد تم سحب ٣ عينات من لحوم الشاورما وسطروا ٣ محاضر ضبط بحق أصحاب مطاعم في بلدتي أنصار والدوير قضاء النبطية لوجود شوائب جرثومية ظهرت بعد صدور نتائج عينات كانت قد سحبت الأسبوع الماضي لفحصها في المختبر المعتمد من الوزارة وقد وقع اصحاب تلك المطاعم على تعهدات بضرورة إصلاح الخلل والإلتزام بسلامة الغذاء والنظافة وسيتم سحب عينات جديدة لاحقاً ليبنى على الشيء مقتضاه.