عمر حرفوش وزوجته يوليا يتألقان في مهرجان كان

عُرض مساء الأحد، في مدينة كان، فيلم The Substance للمخرجة كورالي فارجيت، الذي كان ضمن المنافسة في مهرجان كان السينمائي في ساحة الكروازيت.

وبهذه المناسبة، صعد عمر ويوليا حرفوش، بدعوة من إيف سان لوران، الدرجات لحضور عرض الفيلم الروائي للمخرج وكاتب السيناريو الفرنسي.

وكان حرفوش وزوجته يوليا، رئيسة تحرير قناة HD Fashion & Lifestyle TV ومقرها في دبي، يرتديان ملابس من قبل دار الأزياء الراقية المرموقة إيف سان لوران، التي دعت حوالي خمسة عشر شخصية عالمية للمشاركة في المهرجان من جميع أنحاء العالم إلى قضاء يومين في البحر، على متن المركب الشراعية المرموقة ذات الصواري الثلاثة le Ponant.

وشركة Saint Laurent Productions، وهي شركة تابعة لشركة Yves Saint Laurent، تشارك هذا العام في إنتاج ثلاثة أفلام عُرضت في مهرجان كان السينمائي.

تجدر الإشارة إلى أن حرفوش يقوم حالياً بالتحضير لحفلتين فلهارمونيتين: الأولى على مسرح الشانزليزيه يوم 18 أيلول، والثانية في قصر الأمم بالأمم المتحدة يوم 20 أيلول بجنيف، خلال اليوم العالمي للسلام، حيث سيعزف "كونشرتو من أجل السلام" على البيانو تحت قيادة المايسترو ماتيو بونين، الذي يقود أوركسترا بيزييه البحر الأبيض المتوسط الفيلهارمونية.