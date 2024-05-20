بيان لشركة NTCC حول آلية جمع ونقل النفايات ضمن نطاق اتحاد بلديات صيدا الزهراني

أعلنت شركة NTCC في بيان صادر عنها أنه وبعد البدء التدريجي بتنفيذ عقد إلتزام جمع ونقل النفايات وتوزيع المستوعبات ضمن نطاق إتحاد بلديات صيدا الزهراني ، يهمنا أن نلفت نظر أهالينا الكرام إلى الأمور التالية :

- إن توزيع المستوعبات هو من مسؤولية الشركة ولكن تحديد أماكن وضها يعود للبلديات المعنية وبالتالي في حال وجود أي اعتراض على أماكن وضع المستوعبات ، الرجاء مراجعة البلدية المعنية وعدم إعتراض عمالنا أثناء قيامهم بعملهم .

- مع تفهمنا لهواجس المواطنين حول تراكم النفايات حول المستوعبات مثلما كان يحصل سابقا" ، فإنه من المفترض عدم حصول أي تراكم خاصة بعد الإنتهاء من توزيع المستوعبات الكافية لكل المناطق والأحياء ناهيك عن إلتزامنا برفع النفايات بشكل دوري يومي مرة واحدة داخل الأحياء ومرتين في الشوارع الرئيسية .

- تستلم الشركة المستوعبات من المصنع تباعا، وعليه فإن توزيع كل المستوعبات اللازمة سيستغرق بعض الوقت . إلى حين إستلام كل المستوعبات ستحاول الشركة تكثيف عملية الجمع منعا" لتراكم النفايات .

- نرجو من المواطنين وأصحاب المحلات والمصالح وضع النفايات داخل المستوعبات وبأكياس محكمة ، لا رميها حول المستوعب.

- يمنع على أي من عمالنا تقاضى او الطلب من المواطنين دفع أي مبلغ وتحت أي مسمى كان (إكرامية أو ما شابه ) .

- لأي إستعلام أو الإبلاغ عن أي أمر يتعلق بعملية جمع ونقل النفايات ، وضعت الشركة خطا" ساخنا" للإتصال وترك رسالتكم وسيقوم أحد موظفي الشركة بالرد خلال 24 ساعة .

رقم الهاتف: 07735505