أمن عام صيدا أقفل محلا لبيع الدجاج في الغازية يديره سوريون مخالفون لنظام الاقامة والعمل

نفذت اليوم قوة من "مركز صيدا الإقليمي" في الأمن العام بالتنسيق مع "شعبة الجنوب في دائرة الأمن القومي" في المديرية، مداهمة لمحل لبيع الدجاج في محلة الغازية يديره سوريون بشكل غير قانوني، وتم اقفاله وختمه بالشمع الأحمر بناء لإشارة القضاء المختص. كما تم سحب أوراق سوريين آخرين لمخالفتهما شروط الإقامة والعمل، وذلك ضمن الحملة المستمرة للمديرية العامة للأمن العام لملاحقة وقمع مخالفات الإقامة والعمل للنازحين السوريين في مختلف المناطق.