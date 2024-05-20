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الجيش: عمليات دهم في بلدتَي مقنة وبيت الطشم في البقاع وتوقيف مطلوب

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أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، في بيان، أنه "بتاريخ 20 / 5 / 2024، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات في بلدة بيت الطشم – البقاع منزل المواطن (ع.ح.ح.) وأوقفته كونه مطلوبًا لإقدامه على إطلاق النار باتجاه مواطنين، وضبطت في حوزته بندقية حربية وكمية من الذخائر وحبوب الكبتاغون".

كذلك أعلنت المديرية، أن "وحدة أخرى دهمت منازل مطلوبين في بلدة مقنة – البقاع لارتكابهم جرائم الخطف وإطلاق النار والاتجار بالمخدرات، وضبطت أسلحة حربية وكمية من الذخائر"، مؤكدةً أن "المضبوطات سُلمت وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص".

 

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