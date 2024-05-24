وفد من حزب الله زار إدارات الكهرباء والمياه والإتصالات والضمان في صيدا

جال وفد من حزب الله برئاسة مسؤول قطاع صيدا الشيخ زيد ضاهر على رؤساء مؤسسات المياه والكهرباء والاتصالات والأمان الاجتماعي في صيدا بحضور عضوي لجنة العلاقات في قطاع صيدا د.أحمد دكور والحاج أحمد الجبيلي.



الوفد في البداية زار مدير الاتصالات في منطقة لبنان الجنوبي المهندس محمود المغربي ثم انتقل لزيارة رئيس مصلحة توزيع الكهرباء في الجنوب الأستاذ سامر عبد الله

اللقاء الثالث كان مع المهندس محمد زيتون من شركة مراد ومن ثم انتقل الوفد لزيارة مدير مكتب صيدا للضمان الاجتماعي الأستاذ محمد رياض خليفة واختتمت الجولة بزيارة مدير عام مؤسسة مياه لبنان الجنوبي د.وسيم ضاهر.

وجرى خلال تلك اللقاءات عرض لنشاط هذه المؤسسات وحجم المشاكل التي تعاني منها مؤسسة شاكرين الوفد على زيارتهم.