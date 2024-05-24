"بحلول الأول من أيلول"... غانتس من الحدود مع لبنان: استعدوا!

صرح عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الخميس، من الحدود مع لبنان، "استعدوا من الآن فصاعداً لإعادة سكان الشمال إلى منازلهم آمنين بحلول الأول من أيلول بالقوة أو بالترتيب".

ولفت الى ، أنه "سيقدم اقتراحاً للتحقيق في أحداث السابع من تشرين الاول الماضي، وأدت إلى مقتل إسرائيليين وخطف آخرين".

ونشر غانتس مقطعا مصورا على منصة "إكس"، اليوم الخميس، قال فيه إنه "لا يكفي أن نتحمل مسؤولية ما حدث، بل يجب أن نتعلم الدروس ونتصرف حتى لا يتكرر الأمر مرة أخرى".

وتابع،"لكي نفعل ذلك فقد حان الوقت لتشكيل لجنة تحقيق حكومية، وأنوي أن أقدم قريباً مقترحاً لقرار تشكيلها".

جاء ذلك بعدما أكد الجيش الإسرائيلي بوقت سابق اليوم، أن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تلقى أربع رسائل تحذيرية بين آذار وتمز 2023 من شعبة المخابرات بشأن كيفية رؤية حماس للانقسامات الحاصلة في إسرائيل وتأثيرها على الجيش الإسرائيلي على وجه الخصوص.

الأمر الذي نفاه مكتب نتنياهو لاحقاً، واعتبره معاكساً تماما للواقع.

وكان غانتس الذي توترت علاقته مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال الفترة الماضية، قد طرح خطة من 6 نقاط حول الحرب في قطاع غزة أو خارطة طريق، ليوافق عليها بحلول الثامن من حزيران، وأثارت تساؤلات في إسرائيل حول ما إذا كانت الحكومة الحالية على وشك الرحيل والتوجه إلى انتخابات مبكرة.