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الجيش الإسرائيلي أطلق صواريخ اعتراضية فوق قرى القطاع الغربي

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افادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن الجيش الاسرائيلي أطلق صباحا صواريخ اعتراضية فوق قرى القطاع الغربي، وصل صداها الى صور.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي، أفيخاي أدرعي في بيان انه "قبل قليل اعترضت طائرة حربية لسلاح الجو مسيرة معادية كانت في طريقها نحو شمال إسرائيل من جهة الشرق ولم تخترق الأجواء الإسرائيلية".

ولفت أدرعي الى انه "في إطار محاولات الاعتراض سقطت شظايا صاروخ اعتراض في منطقة الشمال وسببت في اندلاع حريق في منطقة تسفات (صفد) دون وقوع إصابات. ويتم التحقيق في الحادث".

 

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