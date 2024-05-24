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الحزب يتبنّى عمليات جديدة

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صدر عن المقاومة الاسلامية في لبنان "حزب الله"، ما يلي: "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة".
وأضاف، "استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية، موقع ‏المالكية بصاروخي بركان، مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة مرغليوت ‏بالأسلحة الصاروخيّة، دبابة ميركافا في حرش شتولا بديلة عن الدبابة التي ‏تم تدميرها أمس، واستهدفوها بالصواريخ الموجّهة أثناء تحرّكها ما أدى إلى إصابتها وتدميرها ‏ووقوع أفراد طاقمها بين قتيل وجريح، وعند رصد تحرّك جنود العدو حول الدبابة المدمّرة استهدفها ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية بقذائف المدفعيّة".‏
وتابع، "أصابوهم إصابة مباشرة".‏
وأشار حزب الله الى، ان "بِمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حسن عادل الشِعبي "جواد علي" مواليد عام 200من بلدة طيرحرفا وسكان بلدة القليلة في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

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