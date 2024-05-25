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قرب حدود لبنان.. هذا ما فعله الجيش الإسرائيليّ

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أعلنَ الجيش الإسرائيليّ، مساء اليوم الجمعة، اعتراض هدفٍ جوّي فوق مستوطنة ديشون الإسرائيلية المُحاذية للحدود مع لبنان.
وكانت صافرات الإنذار قد دوّت في العديد من المستوطنات الإسرائيلية خوفاً من تسلل طائرات مُسيرة، وقال المجلس الإقليمي في الجليل الأعلى إنَّ الحدث انتهى من دون وقوع أضرار.
في غضون ذلك، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنَّ طائرات مُقاتلة هاجمت مبانٍ عسكريّة لـ"حزب الله" في منطقتي راميا ويارون، مشيرة إلى أنَّه تم أيضاً استهداف عناصرَ للحزب في منطقة حانين - جنوب لبنان. 

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