بيانٌ من "الحزب".. هذا موعد تشييع والدة السيد نصرالله

فور الإعلان عن وفاة السيدة نهدية صفي الدين، والدةِ الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، مساء اليوم السبت، أقيمت مراسم عزاء في قاعة روضة الشهيدين - الشياح.

وحضر العزاء المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري، النائب علي حسن خليل، رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" السيد هاشم صفي الدين، وأشقاء نصرالله، وذلك وسط حشدٍ غفير من المواطنين.

ولاحقاً، أصدر الحزب بياناً حدد فيه موعد تشييع الفقيدة، مشيراً إلى أنها ستوارى الثري في جبانة روضة الشهيدين يوم الأحد 26 أيار 2024 عند السّاعة الـ2 ظهراً، فيما ستقبل التعازي قبل الدفن وبعده في حسينية الإمام الصدر - روضة الشهيدين.