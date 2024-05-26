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توقيف مطلوب اعترف بسرقة دراجات آلية وتعاطي المخدرات

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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البـلاغ التّالـي:

تداولت مواقع التّواصل الاجتماعي، مؤخراً، فيديو لشخصَين يقومان بسرقة دراجة آليّة من محلّة السانت تيريز - الحدت.

على إثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانية والاستعلاميّة لكشف المشتبه فيهما وتوقيفهما. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، توصّلت الشّعبة إلى تحديد هويّتّيهما، ومن بينهما المدعو:

ح. م. (من مواليد عام ١٩٩٧، لبناني)، يوجد بحقّه عدّة مذكرات عدليّة بجرائم سطو وسلب وسرقة، وهو من أصحاب السّوابق الجرميّة في هذه المجالات. كما تبين أنه يتواصل مع أشخاص مشتبه فيهم بإيواء مطلوبين للقضاء وتأليف عصابة سرقة سيّارات.
بتاريخ 16-5-2024، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، داهمت دوريّات من الشّعبة مكان إقامته في محلّة برج البراجنة – الضّاحية، حيث أوقفته.

بتفتيشه والمنزل، تم ضبط سكين، ودراجة آليّة نوع "لاندي" لون رمادي وأزرق من دون لوحات.

بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة إقدامه، بالإشتراك مع شخص آخر، على تنفيذ العديد من عمليات سرقة الدراجات وتعاطي المخدّرات.

أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع والمضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، ولا يزال العمل جارياً لتوقيف شريكه.

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توقيف مطلوب اعترف بسرقة دراجات آلية وتعاطي المخدرات

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