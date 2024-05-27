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"مُفاجأة تثير ضجّةً"... "عمّ" كريستيانو رونالدو يدخل "الإسلام"؟!

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تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لرجل مسنّ يحمل الجنسية البرتغالية في الجزائر، والمفاجأة هي ادّعاؤه بأنه "عمّ" أسطورة كرة القدم ولاعب نادي "النصر" السعودي كريستيانو رونالدو، ما أثار جدلاً وضجّة "عارمة" خلال الساعات الماضية.
وفي التفاصيل، استضافت عائلة جزائرية من بلدة بودواو شمال البلاد، رجلا برتغاليا يدعى مانويل سانطوس ويبلغ من العمر 82 عاما، أثناء قدومه للجزائر في زيارة أغراضها تجارية.
وظهر الرجل في فيديو يحتفون به داخل أحد مساجد المدينة، بعد إعلان دخوله الدين الإسلامي وإعلامه الحاضرين بأنه "عمّ" اللاعب كريستيانو رونالدو، كما تم تداول صور لجواز سفره قيل إنه يثبت هويته وصلة قرابته مع رونالدو، كما حرص البعض على التقاط الصور معه.

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