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ينشطان بترويج العملة المزيّفة... وشعبة المعلومات تكشف هويتيهما وتوقفهما

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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:
في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول قيام شخصّين مجهولَين بترويج العملة المزيّفة، ضمن منطقتي الشّويفات وعرمون.
بناء عليه، ونتيجة الاستقصاءات والتحريّات، توصّلت الشّعبة الى تحديد هويّتَيهما، وهما:

إ. إ. (من مواليد عام ۲۰۰۳، سوري)
أ. ص. (من مواليد عام ١٩٦٩، سوري)، وهو من أصحاب السّوابق بقضايا تزوير.
بتاريخ 18-5-2024، تمكّنت دوريّات من الشّعبة من توقيف الأول، بالجرم المشهود، أثناء قيامه بتصريف ورقة نقديّة مزيّفة من فئة الخمسين دولار أميركي، داخل محلٍ في دوحة عرمون. وبالتّزامن، تمّ توقيف الثّاني عند مفرق عرمون.

بتفتيشهما تم ضبط مبلغ /150/ دولاراً اميركيّاً مزيّفاً، وهاتفَين خلويَين، ومبلغ بالعملة اللبنانيّة.

بالتّحقيق معهما، اعترفا بما نُسب إليهما.
أجري المقتضى القانوني بحقّهما وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.

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