صيدا اون لاين
ads
siteName
اخبار لبنان اخبار صيدا اعلانات منوعات عربي ودولي صور وفيديو
آخر الأخبار

لبنان

قطاع أمام تحدٍّ... الإستقرار العنصر الأهم!

صيدا اون لاين

مع إقتراب الصيف في ظل التوترات الأمنية عند الجبهة الجنوبية والإحتمالات المفتوحة على حرب واسعة، هل سيكون لبنان على موعد مع موسم سياحي واعد؟
لا يتخوّف وزير السياحة وليد نصّار في حديث إلى لبيانون ديبايت" على الموسم السياحي، حيث يؤكد أنه "طالماً هناك إستقرار أمني في البلد فإن الموسم السياحي سيكون ناشطاً"، آملًا بـ"هذا الأمر".
أما بشأن التحضيرات وخطة السياحة، فيلفت نصّار، إلى ما أعلنته الوزارة عن خطة سياحية لموسم 2024 والحملة التي ستقوم بها الوزارة التي تحمل اسم "مشوار رايحين مشوار" .
ويشدّد على "أحقية مطالب أصحاب الفنادق ويتفهّم إنزعاج القيّمين على قطاع الفنادق من الـAirbnb وعلى المنافسة أن تكون مشروعة"، مؤكدًا أن "هذا مشروع كبير مع وزارة الداخلية والمحافظين يجب أن ينطلق بإحصاء شامل"، لافتًا إلى أنه "لا يعارض فتح بيوت الضيافة إنما يطالب بالقوننة".

اقرأ أيضا

حوادث أمنية "خطيرة" تتربّص ببلدة لبنانية... إحراق سيارة والحبل على الجرار!

عميد يتوقّع السيناريو المُقبل... "صيف ساخن بإنتظارنا"!

على وقع استمرار الحرب بين إسرائيل وحماس.. لماذا التركيز على رفح وما أهميتها؟

عمليات دمج تنتظر إعلان "إفلاس" المصارف الضعيفة

مفاجأة من وزير عن "الكهرباء" في لبنان.. إليكم ما كشفه!

وفاة محمد أحمد الماضي، الدفن ظهر يوم الثلاثاء في 28 ايار 2024

تم نسخ الرابط