قطاع أمام تحدٍّ... الإستقرار العنصر الأهم!

مع إقتراب الصيف في ظل التوترات الأمنية عند الجبهة الجنوبية والإحتمالات المفتوحة على حرب واسعة، هل سيكون لبنان على موعد مع موسم سياحي واعد؟

لا يتخوّف وزير السياحة وليد نصّار في حديث إلى لبيانون ديبايت" على الموسم السياحي، حيث يؤكد أنه "طالماً هناك إستقرار أمني في البلد فإن الموسم السياحي سيكون ناشطاً"، آملًا بـ"هذا الأمر".

أما بشأن التحضيرات وخطة السياحة، فيلفت نصّار، إلى ما أعلنته الوزارة عن خطة سياحية لموسم 2024 والحملة التي ستقوم بها الوزارة التي تحمل اسم "مشوار رايحين مشوار" .

ويشدّد على "أحقية مطالب أصحاب الفنادق ويتفهّم إنزعاج القيّمين على قطاع الفنادق من الـAirbnb وعلى المنافسة أن تكون مشروعة"، مؤكدًا أن "هذا مشروع كبير مع وزارة الداخلية والمحافظين يجب أن ينطلق بإحصاء شامل"، لافتًا إلى أنه "لا يعارض فتح بيوت الضيافة إنما يطالب بالقوننة".