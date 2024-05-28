بعد محاولتها الانتحار من فوق نفق الشياح.. طلب من "قوى الأمن"

صـدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة البـلاغ التالــي:

تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة فتاة مجهولة الهوية حاولت الانتحار من فوق نفق الشياح / المسلك المؤدي الى مستديرة الطيونة، وليس بحوزتها أي مستند يعرّف عنها، ولا يمكن التواصل معها، ولا يمكنها تحديد مكان إقامتها.

لذلك، يرجى من ذويها أو ممن يعرف عنها شيئاً، الاتصال بفصيلة فرن الشباك في وحدة الدرك الاقليمي على الرقم: 292867-01، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.