من جديد... قوى الأمن توقف مروجي مخدرات

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي للحدّ من عمليات تجارة وترويج المخدّرات على جميع الأراضي اللبنانية. وبنتيجة الجهود الحثيثة التي تقوم بها مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت، توافرت معلومات حول قيام أشخاص بترويج المخدرات على متن آليّاتهم في محلة طريق الجديدة.

على إثر ذلك، باشرت دوريات المفرزة بإجراءاتها الاستعلامية والميدانية لتحديد المتورّطين. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تمكّنت من تحديد هويّتَيهما، وهما:

ع. ا. (من مواليد عام ١٩٩٦، سوري)

ب. م. (من مواليد عام ١٩٩٥، لبناني)

بتاريخ ٢٤-٥-۲٠٢٤ وبعد رصد ومراقبة دقيقة، أوقفتهما دورية من المفرزة بالجرم المشهود أثناء قيامهما بترويج المخدرات على متن سيارة نوع "مرسيدس C230" في المحلة المذكورة.

بتفتيشهما والسيارة، تم ضبط كمية من المخدرات معدة للترويج على الشكل التالي:

/14/ مظروفًا بداخل كل منها حوالى نصف غرام من مادة السالفيا.

- علبتَين بلاستيكيتَين بداخلهما بقايا من مادة الكوكايين.

- /٢٠/ حبة ترامادول.

- مظروف يحتوي على حوالى /1/غ من مادة الماريجوانا.

- مظروف بداخله /3/ قطع من حشيشة الكيف.

وفي سياق متصل، بتاريخ ٢٥-٥-٢٠٢٤ وفي المحلة ذاتها، تم توقيف كل من:

س. ح. (من مواليد عام ۲۰۰۰، لبناني)

م. ع. (من مواليد عام ۱۹۸۹، لبناني)

على متن دراجة آلية دون لوحة، وضبط بحوزتهما مسدس حربي بداخله ممشط يحتوي على طلقة واحدة عيار/8/ ملم صالحة للاستعمال، وكمية من المخدرات معدة للترويج، على الشكل التالي:

- /٢٢/ مظروفًا بداخله حوالى نصف غرام من مادة السالفيا.

- /٢٠ / حبة كاريزول.

- علبتَين بلاستيكيّتَين بداخل كل منها حوالي /1/غ من مادة الكوكايين.

- مظروف بداخله مادة حشيشة الكيف.

أودع الموقوفون مع المضبوطات القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقهم، بناءً على إشارة القضاء المختص.