نقيب مزارعي البطاطا في البقاع: لاستثناء العمال السوريين الزراعيين من إجراءات الأمن العام

طالب رئيس نقابة مزارعي البطاطا في البقاع جورج الصقر "بالعمل على إيجاد آلية للعمال الزراعيين السوريين الذين نعتمد عليهم في القطاع الزراعي منذ أعوام قبل النزوح السوري".

واكد في بيان، أن "العمالة الزراعية السورية لا تنافس أبدا العمالة اللبنانية لأن اللبنانيين لا يعملون أبدا في السهول والحقول والبساتين الزراعية".

وقال: "نطالب باستثناء العمال السوريين الزراعيين عبر آلية من إجراءات الأمن العام اللبناني الذي نشد على ايديه ونؤيده من خلال الاجراءات التي يقوم بها لصالح اللبناني الذي يشكو من وجود السوري في قطاعات مختلفة إلا القطاع الزراعي".

أضاف: "مواسم الحصاد والقلع باتت قريبة جدا والعامل السوري الزراعي يحتاط كثيرا في تنقلاته ويخشى من الاجراءات الأمنية مما يدفعه الى الاختباء وعدم التحرك مما سينعكس سلبا على مواسم الحصاد وعليه نأمل التوصل الى إيجاد آلية مع الامن العام والمزارعين تضمن المزارع اللبناني والإجراءات.