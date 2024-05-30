الحزب "يكشف" حقيقة استشهاد 3 من عناصره

نفت مصادر في حزب الله ما تداولته بعض وسائل الإعلام، عن استشهاد 3 عناصر من المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، في غارةٍ إسرائيلية وسط سوريا.

وقالت المصادر في المقاومة للميادين إنّ الجيش الإسرائيلي قصف شاحنة على طريق الفرقلس – حمص ونجا سائقها الذي قفز من الشاحنة.

وأكّدت المصادر أنّه "لم يكن في الشاحنة أيّ عنصرٍ من عناصر حزب الله".

ومساء أمس الأربعاء، شنّ الجيش الإسرائيلي عدواناً جوياً مستهدفاً أحد المواقع في المنطقة الوسطى في سوريا، وأحد الأبنية السكنية في منطقة بانياس الساحلية، الأمر الذي أدّى إلى ارتقاء طفلة وإصابة 10 مدنيين بجروح.