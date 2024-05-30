صيدا اون لاين
ads
siteName
اخبار لبنان اخبار صيدا اعلانات منوعات عربي ودولي صور وفيديو
آخر الأخبار

لبنان

"بلبلة أقلقت" بلدة لبنانية... إليكم آخر المستجدات!

صيدا اون لاين

ظهرت خلال الأيام الأخيرة بعض المواقف التحريضية في بلدة جون، بعد إستقالة رئيس البلدية جورج مخول وطرح نائب الرئيس حسام عفيف شمس الدين لتولي مهام رئاسة البلدية كرئيس بالتفويض إلى حين إجراء الإنتخابات البلدية.
مختار بلدة جون سمير عيسى، يؤكّد في حديثٍ إلى "ليبانون ديبايت"، أن "إستقالة رئيس البلدية خلقت حالة من البلبلة في البلدة، بسبب الخوف من إحداث أزمة تحدق بوجود الكاثوليكي وكسر العرف، لأن رئاسة البلدية هي للطائفة الكاثوليكية ومنصب نائب الرئيس شيعي".
ويوضح أنه "بعد حوالي شهر من إستلام نائب رئيس البلدية مهام الرئاسة، علت بعض الأصوات في البلدة بأن هذا المنصب هو كاثوليكي لكن الأمور عادت إلى التهدئة بعد أن تم الحديث مع راعي الأبرشية المطران إيلي بشارة الحداد وقائمّقام جبل لبنان مارلين قهوجي، لا سيما أنه بالقانون يحق لنائب رئيس البلدية تولي مهامه، وبالتالي إن هذه المسألة ستكون لأشهر إلى حين إجراء الإنتخابات البلدية وعندها الأمور ستعود إلى طبيعتها".
ويُشدّد على أن "أعضاء البلدية متفقين فيما بينهم على تسيير شؤون البلدية بالقانون، وعندما يتم إجراء إنتخابات جديدة للبلدية ستعود الأمور إلى ما كانت عليه في السابق، فنحن ليس لدينا نية لكسر العرف في البلدة وبالتالي نائب الرئيس لن يترشّح إلى رئاسة البلدية وسنبقى على ما كنا عليه في السابق".
وعليه يختم المختار عيسى، بالقول: "بلدة جون هي نموذج لكل لبنان التي تتميز بتنوّعها، وكلّنا أمل أن المرحلة ​الجديدة​ لن تحمل إلّا الخير للتوصّل إلى حل يُراعي العرف حفاظًا على وجه جون الحضاري".

اقرأ أيضا

منطقة لبنانية.. فقد السيطرة على سيارته وهذا ما حصل

تخبّط إداري غير مسبوق في وزارة التربية وميقاتي يوقف إعداد سلسلة الرتب

"جمعيّة محمد زيدان للإنماء" تستكمل أعمال التشجير والتأهيل لحديقة الواجهة البحرية لصيدا

توقيف صاحب سلسلة الأفران التي ضُبطت الأطنان المنتهية الصلاحية في معملها

أمن الدولة في النبطيّة تكشف خيوط "النّسكافيه المغشوش"

توقيف عصابة يستدرج أفرادها ضحاياهم عبر مواقع التّواصل الاجتماعي ويسلبونهم مقتنياتهم بقوّة السّلاح على طريق صيدا - جزين

تم نسخ الرابط