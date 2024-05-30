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رياضة

كم يبلغ أجر حكم نهائي دوري أبطال أوروبا بين الريال وبوروسيا؟

صيدا اون لاين

من المقرر أن يلتقي مساء السبت المقبل على أرضية ملعب "ويمبلي" بالعاصمة الإنكليزية لندن، "ريال مدريد" الإسباني و"بوروسيا دورتموند" الألماني، في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا.
وسبق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أن أعلن تعيين حكم الساحة السلوفيني سلافكو فينسيتش لإدارة المباراة النهائية لدوري الأبطال.
ووفقًا لما ورد عن صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن حكم نهائي دوري أبطال أوروبا، فينسيتش، سيتقاضى 10 آلاف يورو، نظير إدارته اللقاء المُرتقب.
ويزيد بذلك أجر حكم نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مقارنةً بما حصل عليه حكام مباريات الدورين ربع النهائي ونصفه بالبطولة نفسها؛ حيث بلغ الأجر بكلا الدورين 7.5 آلاف يورو للمباراة الواحدة 
ويُعد فينسيتش أحد أبرز حكام الساحة بالقارة الأوروبية حاليًا، وقد أدار 5 مباريات في دوري الأبطال هذا الموسم، ليس من بينها أي مواجهة في نصف النهائي.

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