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لبنان

القرم اكد بانه سيعمل على ضبط شبكة الخليوي وتطبيق طرحه وفقاً للقانون اللبناني والأطر الدولية المعمول بها

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اشار المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني القرم في بيان، الى إنّ وزير الاتصالات يشكر رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي على تبنيه الطرح الذي تقدّم به الوزير امام مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة فيما يتعلّق بعمل وزارة الاتصالات لناحية ضبط شبكة الخليوي التي يتم استخدامها من قبل المتواجدين على الاراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية، واحصاء اعدادهم ليصار الى اتخاذ الاجراءات اللازمة والصارمة في حقّهم.

ولفت الى إن الوزير القرم سيعمل على متابعة الموضوع وتطبيقه وفقاً للقانون اللبناني والأطر الدولية المعمول بها.

واوضح إن الوزير القرم يتمنّى على الوزراء المعنيين القيام بصلاحياتهم في هذا الاطار، كلٌّ ضمن وزارته

 

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