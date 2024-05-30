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إقتصاد وأعمال

مليار دولار نفقة طلاق لزوجة رجل أعمال

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ذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن محكمة في كوريا الجنوبية قضت اليوم الخميس بإلزام تشوي تيه-وون رئيس مجموعة إس.كيه العملاقة بدفع 1.38 تريليون وون (مليار دولار) في قضية طلاق زوجته المنفصلة عنه في إطار عملية اقتسام الممتلكات بين الزوجين.

ولم يتسن التواصل مع المحكمة على الفور للتأكد من هذه المعلومات.

وفي عام 2022، أمرت محكمة الأسرة في العاصمة سيؤول تشوي بتحويل 66.5 مليار وون (48.63 مليون دولار) ضمن اقتسام الممتلكات في إطار حكم الطلاق.

وقضت المحكمة أيضا في ذلك الوقت بأن رو سو-يونغ زوجة تشوي المنفصلة عنه ستحصل على مبلغ نفقة قدره 100 مليون وون لمرة واحدة.

ورفضت المحكمة حينها طلب رو الحصول على ما يقرب من نصف ممتلكات شركة إس.كيه التي يرأسها تشوي أيضا والتي تشمل الشركات التابعة لها إس.كيه هاينكس، وهي ثاني أكبر مصنع لرقائق الذاكرة في العالم.

وتظهر بيانات تنظيمية أن تشوي يملك حصة قدرها 17.5 بالمئة في أسهم شركة إس.كيه بقيمة 1.9 تريليون وون تقريبا بسعر إغلاق أمس الأربعاء.

ووفقا للجنة التجارة العادلة في البلاد، فإن مجموعة إس.كيه هي ثاني أكبر تكتل في كوريا الجنوبية من حيث الأصول بعد سامسونج.

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