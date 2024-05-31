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واشنطن بوست: الجيش الإسرائيلي بدأ التوغل في المناطق الأكثر اكتظاظا بالسكان في رفح

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افادت صحيفة "واشنطن بوست" استنادا لصور أقمار صناعية بأن "الجيش الإسرائيلي بدأ التوغل في المناطق الأكثر اكتظاظا بالسكان في رفح"، مشيرة الى ان "الجيش الإسرائيلي دمر عشرات المباني في مسعى لتفكيك حماس وإنشاء خط سيطرة على طول الحدود المصرية".

واوضحت الصحيفة أن "العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح غيرت بشكل جذري جغرافية المدينة"، مؤكدة ان "الجيش الإسرائيلي جرف مساحات شاسعة من الأراضي والحقول وهدم مباني شرقي قطاع غزة".

ورأت الصحيفة أن "إجراءات إسرائيل تعكس جهودها المبذولة في أجزاء أخرى من القطاع لإنشاء مناطق عسكرية عازلة".

 

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