صيدا اون لاين
ads
siteName
اخبار لبنان اخبار صيدا اعلانات منوعات عربي ودولي صور وفيديو
آخر الأخبار

لبنان

مجلس نقابة محامي بيروت: الاعتداء على النقابة في طرابلس سابقة خطيرة

صيدا اون لاين

عقد مجلس نقابة المحامين في بيروت جلسته الأسبوعية برئاسة النقيب فادي خليل مصري وحضور الأعضاء، وأصدر بيانا، اشار فيه انه "على أثر الإعتداء الذي تعرضت له نقابة المحامين في طرابلس من قبل مجموعة من المحتجين أثناء إنعقاد ندوة برعايتها، في إطار ممارستها لدورها الإجتماعي والثقافي والتعليمي، وبغية إيجاد الحلول للمشاكل التي يعاني منها أبناء طرابلس والشمال بالتعاون مع الوكالة الأميركية للتنمية USAID، يبدي مجلس نقابة المحامين في بيروت ما يلي:
أولا: إن دور نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس لا يقتصر على ممارسة مهنة المحاماة فحسب، بل يتعداه إلى الدور الوطني والإنساني، خصوصاً وأن المحاماة تهدف إلى تحقيق رسالة العدالة.

ثانيا: إن ما حصل يشكل سابقة خطيرة يقتضي وضع حد لها وملاحقة المعتدين، حتى لا تتكرر مثل هذه الأعمال غير المقبولة والمسيئة لدور نقابة عريقة عمرها من عمر دولة لبنان الكبير.
ثالثا: يستنكر مجلس نقابة المحامين في بيروت هذا الإعتداء السافر، ويتمنى على السلطات المختصة إتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المعتدين، كما يحيي النقيب سامي الحسن وأعضاء مجلس النقابة على جهودهم المثمرة في سبيل حل المشاكل الإجتماعية والثقافية والتعليمية في مدينة طرابلس خصوصا وفي الشمال عموما".

اقرأ أيضا

لماذا نحلم؟ قد تفاجئك الإجابة

خرقٌ في الملف الرئاسي... ولكن!

بلدية صيدا: لجنة الشفافية أصدرت تكلفة إشتراكات المولدات الكهربائية عن ايار 2024

بلدية صيدا: بدء إعادة تأهيل وتنظيف وصيانة الوسطيات في ساحتي الشهداء والنجمة ودوار الحريري – مكسر العبد

المصارف تُحاول لمّ شملها لتُعلن جهوزيتها لإعادة الهيكلة

شعبة الجمارك في المطار ضبطت كمية من حشيشة الكيف كانت معدة للتصدير الى هولندا

تم نسخ الرابط