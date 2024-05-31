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الجيش: توقيف 8 مواطنين من مؤيدي "داعش" لارتكابهم جرائم عدة منها تصوير أحد مراكزنا بهدف استهدافه

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أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، أن "على أثر تعرّض منطقتَي جبل البداوي ووادي النحلة- الشمال مؤخرًا لسلسلة من الأعمال المهدِّدة للأمن والسلم الأهلي، وأبرزها إطلاق النار على آلية عسكرية عائدة لأحد ضباط المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، باشرت مديرية المخابرات في الجيش عمليات تَقَصٍّ ومتابعة أمنية".

وأوضحت في بيان، أنّ "تنفيذًا لإشارة مدعي عام التمييز، أوقفت المديرية 8 مواطنين، تَبيَّنَ بالتحقيق معهم أنهم من مؤيّدي تنظيم داعش الإرهابي، واعترفوا بقيامهم بأعمال سرقة من أجل تمويل مخططاتهم الإرهابية، بالإضافة إلى إطلاق النار على محال تجارية واستهداف الآلية العسكرية المذكورة، إلى جانب تصوير أحد مراكز الجيش اللبناني بهدف استهدافه. كما ضبطت المديرية أسلحة وأعتدة استخدمتْها المجموعة في أعمالها".

وأكدت المديرية، أن "المضبوطات سُلمت، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".

 


 

 

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