بشأن لبنان.. تصريحٌ مهم من بايدن!

دعا الرئيس الأميركي جو بايدن، يوم الجمعة، حركة "حماس" إلى الموافقة على عرض جديد من إسرائيل بشأن إطلاق سراح الرهائن مقابل وقف إطلاق النار في غزة، قائلاً إن "هذه هي أفضل طريقة للبدء في إنهاء الصراع الدامي".

وفي تصريح له، قال بايدن: "مع وقف إطلاق النار، يمكن توزيع هذه المساعدات بشكل آمن وفعال على كل من يحتاج إليها".



وتابع "بصفتي شخصاً كان له التزام طويل تجاه إسرائيل، وبصفتي الرئيس الأميركي الوحيد الذي زار إسرائيل في وقت حرب، وبصفتي شخصاً أرسل القوات الأميركية للدفاع المباشر عن إسرائيل حينما هاجمتها إيران، أطلب منكم التروي والتفكير فيما سيحدث إذا ضاعت هذه اللحظة، لا يمكننا تضييع هذه اللحظة".

وأضاف: "خلال الأسابيع الستة من المرحلة الأولى، ستتفاوض إسرائيل مع حماس على الوصول للمرحلة الثانية والتي ستشهد نهاية دائمة للأعمال القتالية. أما المرحلة الثانية ستشهد تبادلاً لكل الرهائن الأحياء المتبقين وستنسحب القوات الإسرائيلية، وفي المرحلة الثالثة، ستكون هناك خطة إعمار كبيرة لغزة".

وتطرّق بايدن إلى الاشتباكات بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي عند الحدود بين لبنان وإسرائيل، فأعلن أنَّ الولايات المتحدة ستُساعد في صياغة حلّ على الحدود اللبنانية، يسمحُ بعودة سكان المناطق المهددة شمال إسرائيل إلى بيوتهم.