الحزب ينشر تفاصيلاً عن المسيّرة الإسرائيلية!

نشر الاعلام الحربي المقاومة الاسلامية حزب الله، اليوم السبت، مقطع فيديو يظهر بطاقة هدف الطائرة المسيّرة الإسرائيلية "Hermes 900 - كوخاف".

وقد صدر عن المقاومة الاسلامية حزب الله، في وقت سابق اليوم السبت، بيان جاء فيه: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، بعد رصد وترقب ‏ومتابعة دقيقة لمسيرات الجيش الاسرائيلي التي تقوم بالاغتيالات واستهداف المنازل الآمنة، كَمَنَ مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية يوم السبت 01-06-2024 لمسيّرة من نوع هرمز 900 التي تعتدي على أهلنا ‏وقرانا واستهدفوها بالأسلحة المناسبة فوق الأراضي اللبنانية حيث تم إسقاطها".‏

وبدورها، اشارت إذاعـة الجـيـش الإسـرائـيـلـي، بأنه "هذه هي المرة الرابعة التي يتمكن فيها حزب الله من إسقاط مسيرة هجومية منذ بداية الحرب".

واكدت، ان "المسيرة التي أسقطت واحدة من أكبر وأغلى الطائرات التي يمتلكها الجيش الإسرائيلي".