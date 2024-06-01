"جمعية محمد زيدان للانماء" تتابع اعمال تاهيل وترميم بيوت صيدا القديمة

تتابع "جمعية محمد زيدان للانماء" اعمال ترميم واعادة تأهيل الاحياء والبيوت في صيدا القديمة، وفي هذا الاطار قام الفريق الفني والتقني في "الجمعية"بتفقد بعض المنازل في عدة أحياء من المدينة القديمة، من بينها أحياء النجارين، والحياكين، ومارنقولا .

وقام الفريق المختص بإعداد تقرير عن جولته ولائحة تتضمن سبعة منازل في هذه الاحياء ثلاثة منها تحتاج إلى اعمال صيانة وأربعة منازل تحتاج الى تأهيل كامل, وسيتم عرض خلاصة التقرير على راعي "الجمعية" ورئيسها كل من السيد محمد زيدان والدكتور حاتم بديع لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

علما ان الفريق الفني سيعمل على تحديد أولويات اعمال الصيانة بناءً على حالة كل منزل واحتياجاته الخاصة، بما يضمن الحفاظ على طابع المعماري الملائم لبيوت المدينة القديمة .

يذكر ان اعمال الصيانه والتاهيل والترميم هذه تأتي من ضمن الجهود التي تحرص "جمعيّة محمد زيدان للانماء" لتوفير بيئة سكنية آمنة ومريحة لسكان هذه الاحياء في المدينة القديمة، وتصب في خانة ما تسعى اليه "الجمعية" من مبادرات للمساهمة في تحسين نوعية حياة السكان فيها ، وتأكيدا لأهمية الحفاظ على التراث المعماري كجزء لا يتجزأ من الهوية الثقافية للمدينة القديمة.