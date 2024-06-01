صيدا اون لاين
ads
siteName
اخبار لبنان اخبار صيدا اعلانات منوعات عربي ودولي صور وفيديو
آخر الأخبار
محتجون أميركيون يقتحمون متحف بروكلين..وجامعة بلجيكية تقاطع اسرائيل 'جمعية أهلنا' أطلقت مشروع أضاحي العيد: 'أُضحيتك بتفرّحهم' ودعت أهل الخير للمساهمة فيه ليشمل أكبر عدد من العائلات المتعفّفة الجيش فجر الصاروخ المحمَل بالمسيّرة التي سقطت عند مفرق دير كيفا الدفاع المدني: إخماد حريق سيارة وإخلاء سكان مبنى في حارة الخاصة- الكورة الحزب يسقط مسيّرة "هرمز 900" وغارات على بلدات جنوبية الأب إيلي خنيصر "يُبشّر" عشاق الصيف: بداية "حارقة"… هذا ما ينتظركم مطلع حزيران!

صيدا

"جمعية محمد زيدان للانماء" تتابع اعمال تاهيل وترميم بيوت صيدا القديمة

صيدا اون لاين

تتابع "جمعية محمد زيدان للانماء" اعمال ترميم واعادة تأهيل الاحياء والبيوت في صيدا القديمة، وفي هذا الاطار قام الفريق الفني والتقني في "الجمعية"بتفقد بعض المنازل في عدة أحياء من المدينة القديمة، من بينها أحياء النجارين، والحياكين، ومارنقولا .

وقام الفريق المختص بإعداد تقرير عن جولته ولائحة تتضمن سبعة منازل في هذه الاحياء ثلاثة منها تحتاج إلى اعمال صيانة وأربعة منازل تحتاج الى تأهيل كامل, وسيتم عرض خلاصة التقرير على راعي "الجمعية" ورئيسها كل من السيد محمد زيدان والدكتور حاتم بديع لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

علما ان الفريق الفني سيعمل على تحديد أولويات اعمال الصيانة بناءً على حالة كل منزل واحتياجاته الخاصة، بما يضمن الحفاظ على طابع المعماري الملائم لبيوت المدينة القديمة .

يذكر ان اعمال الصيانه والتاهيل والترميم هذه تأتي من ضمن الجهود التي تحرص "جمعيّة محمد زيدان للانماء" لتوفير  بيئة سكنية آمنة ومريحة لسكان هذه الاحياء في المدينة القديمة، وتصب في خانة ما تسعى اليه "الجمعية" من مبادرات للمساهمة في تحسين نوعية حياة السكان فيها ، وتأكيدا لأهمية الحفاظ على التراث المعماري كجزء لا يتجزأ من الهوية الثقافية للمدينة القديمة.

1000709410
1000709406
1000709408

اقرأ أيضا

المصارف تُحاول لمّ شملها لتُعلن جهوزيتها لإعادة الهيكلة

جريمة قتل مروّعة... سوريّ قتل إبنه الوحيد ورمى جثته على الطريق

قصفٌ يطال عدلون بين مدينتي صيدا وصور.. ماذا استهدفت طائرة مُسيرة؟

الجيش فجر الصاروخ المحمَل بالمسيّرة التي سقطت عند مفرق دير كيفا

أول لقاح لـ"المرض الخبيث" في العالم... إنجازٌ طبي لإنجلترا!

إعلام إسرائيلي: الحزب أسقط مسيّرة من أكبر وأغلى الطائرات التي يمتلكها الجيش الإسرائيلي

تم نسخ الرابط