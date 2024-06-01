'جمعية أهلنا' أطلقت مشروع أضاحي العيد: 'أُضحيتك بتفرّحهم' ودعت أهل الخير للمساهمة فيه ليشمل أكبر عدد من العائلات المتعفّفة

أطلقت جمعيّة "أهلنا " مشروع أضاحي العيد للعام ( 1445هـ / 2024 م) تحت شعار" أُضحيتك بتفرّحهم".

وجاء في بيان صادر عن الجمعية:

لمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك ، تتقدم "جمعية أهلنا " بالتهنئة الى جميع اللبنانيين والى المتبرعين الكرام من أهل الخير متمنين لحجاج بيت الله الحرام حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً وسائلين الله تعالى أن يتقبل طاعاتهم ، وأن يعيده على لبنان والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات .

وكما في كل سنة ، وإحياءً لـ"شعيرة وسُنّة الأضاحي " وتوزيع لحومها على العائلات المتعفّفة والأكثر حاجة في مدينة صيدا وجوارها ممن يعانون جرّاء الظروف الإقتصاديّة الصّعبة التي تمرّ على لبنان، تطلق جمعيّة "أهلنا " مشروع أضاحي العيد للعام ( 1445هـ / 2024 م) تحت شعار"أُضحيتك بتفرّحهم" والذي سيتمّ تنفيذه وفق المعايير والشروط الشرعيّة وبإشراف صحّي، ليُصار بعدها لتسليم لحوم الأضاحي لمستحقيها.

وفيما يلي كلفة المساهمة بمشروع أضاحي العيد لهذا العام :

* خروف بلدي أبو ليّة: 380$.

* سُبع عجل : 270$.

*عجل كامل: 1890$.

* حصّة لأهلنا: 30$.

وتدعو الجمعيّة "أهل الخير وأبناء صيدا في الدّاخل والخارج للمساهمة في مشروع الأضاحي ليشمل أكبر عدد من العائلات المتعفّفة في المدينة".

للمساهمة بالمشروع وللإطلاع على المزيد من المعلومات حوله ، يرجى الإتّصال على الرقم التالي : 07752280 أو عبر الواتسأب على الرقم 76863417.

أو الحضور إلى مركز الجمعيّة في: الهلالية – قرب بلدية الهلالية ، أو زيارة الموقع الإلكتروني للجمعية www.ahlouna.org، وصفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي .

أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير