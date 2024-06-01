صيدا اون لاين
ads
siteName
اخبار لبنان اخبار صيدا اعلانات منوعات عربي ودولي صور وفيديو
آخر الأخبار
محتجون أميركيون يقتحمون متحف بروكلين..وجامعة بلجيكية تقاطع اسرائيل 'جمعية أهلنا' أطلقت مشروع أضاحي العيد: 'أُضحيتك بتفرّحهم' ودعت أهل الخير للمساهمة فيه ليشمل أكبر عدد من العائلات المتعفّفة الجيش فجر الصاروخ المحمَل بالمسيّرة التي سقطت عند مفرق دير كيفا الدفاع المدني: إخماد حريق سيارة وإخلاء سكان مبنى في حارة الخاصة- الكورة الحزب يسقط مسيّرة "هرمز 900" وغارات على بلدات جنوبية الأب إيلي خنيصر "يُبشّر" عشاق الصيف: بداية "حارقة"… هذا ما ينتظركم مطلع حزيران!

صيدا

'جمعية أهلنا' أطلقت مشروع أضاحي العيد: 'أُضحيتك بتفرّحهم' ودعت أهل الخير للمساهمة فيه ليشمل أكبر عدد من العائلات المتعفّفة

صيدا اون لاين

أطلقت جمعيّة "أهلنا " مشروع أضاحي العيد للعام ( 1445هـ / 2024 م) تحت شعار" أُضحيتك بتفرّحهم".

وجاء في بيان صادر عن الجمعية:
لمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك ، تتقدم "جمعية أهلنا " بالتهنئة الى جميع اللبنانيين والى المتبرعين الكرام من أهل الخير متمنين لحجاج بيت الله الحرام حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً وسائلين الله تعالى أن يتقبل طاعاتهم ، وأن يعيده على لبنان والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات .
وكما في كل سنة ، وإحياءً لـ"شعيرة وسُنّة الأضاحي " وتوزيع لحومها على العائلات المتعفّفة والأكثر حاجة في مدينة صيدا وجوارها ممن يعانون جرّاء الظروف الإقتصاديّة الصّعبة التي تمرّ على لبنان، تطلق جمعيّة "أهلنا " مشروع أضاحي العيد للعام ( 1445هـ / 2024 م) تحت شعار"أُضحيتك بتفرّحهم" والذي سيتمّ تنفيذه وفق المعايير والشروط الشرعيّة وبإشراف صحّي، ليُصار بعدها لتسليم لحوم الأضاحي لمستحقيها. 
وفيما يلي كلفة المساهمة بمشروع أضاحي العيد لهذا العام :
* خروف بلدي أبو ليّة: 380$.
* سُبع عجل : 270$.
*عجل كامل: 1890$.
* حصّة لأهلنا: 30$.
وتدعو الجمعيّة "أهل الخير وأبناء صيدا في الدّاخل والخارج للمساهمة في مشروع الأضاحي ليشمل أكبر عدد من العائلات المتعفّفة في المدينة".
للمساهمة بالمشروع وللإطلاع على المزيد من المعلومات حوله ،  يرجى الإتّصال على الرقم التالي : 07752280 أو عبر الواتسأب على الرقم 76863417.
أو الحضور إلى مركز الجمعيّة في: الهلالية – قرب بلدية الهلالية ، أو زيارة الموقع الإلكتروني للجمعية   www.ahlouna.org، وصفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي .
أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير

1000711183
1000711186

اقرأ أيضا

المصارف تُحاول لمّ شملها لتُعلن جهوزيتها لإعادة الهيكلة

جريمة قتل مروّعة... سوريّ قتل إبنه الوحيد ورمى جثته على الطريق

قصفٌ يطال عدلون بين مدينتي صيدا وصور.. ماذا استهدفت طائرة مُسيرة؟

الجيش فجر الصاروخ المحمَل بالمسيّرة التي سقطت عند مفرق دير كيفا

أول لقاح لـ"المرض الخبيث" في العالم... إنجازٌ طبي لإنجلترا!

إعلام إسرائيلي: الحزب أسقط مسيّرة من أكبر وأغلى الطائرات التي يمتلكها الجيش الإسرائيلي

تم نسخ الرابط