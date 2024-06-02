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القاضي مزهر يتنحّى عن النّظر في ملف سلامة

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قررت الهيئة الاتهامية في محكمة الاستئناف في بيروت، برئاسة القاضي حبيب مزهر، وعضوية القاضيين أدهم قانصو ونادين أبو علوان، التنحّي عن النظر في ملف التحقيق مع الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة.
وذكرت "نداء الوطن" ان من أبرز الأسباب التي عرضتها الهيئة في قرارها: "الضغوط النفسية والمعنوية المتكررة التي مارستها الدولة اللبنانية ممثلة برئيسة هيئة القضايا خلال فترة قصيرة، والتي أثرت على صفاء ذهن أعضائها لاتخاذ القرار القانوني المناسب، الأمر الذي يشعر الهيئة الإتهامية في حالة حرج للنظر في هذه الدعوى سنداً للمادة 122 أ.م.م.".

 

 

 

 

 

 

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