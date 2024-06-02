الجيش الاسرائيلي: استهدفنا مجمعا عسكريا للحزب بالبقاع واهداف بجنوب لبنان أمس

اشار المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي، الى أن "طائرات حربية أغارت خلال ساعات الليل على أهداف إرهابية ردًا على عمليات إطلاق القذائف الصاروخية باتجاه شمال البلاد وإسقاط مسيّرة تابعة لجيش الدفاع تصرفت في الأجواء اللبنانية".

ولفت الى ان "ردًا على إسقاط طائرة مسيّرة تابعة لجيش الدفاع تصرفت في الأجواء اللبنانية من خلال صاروخ أرض جو تابع لـ"حزب الله"، أغارت طائرات حربية تابعة لسلاح الجو على مجمع عسكري يستخدمه حزب الله في منطقة البقاع".

وذكر أن "بالإضافة إلى ذلك، خلال ساعات الليل أغارت طائرات حربية على مبنى عسكري آخر تابع لحزب الله في منطقة بنت جبيل بجنوب لبنان، إلى جانب مقرات قيادة تابعة للحزب في منطقتيْ قانا وبرعشيت بجنوب لبنان".