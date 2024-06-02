"الأونروا": أوقفنا الرعاية الصحية والخدمات الحيوية في مدينة رفح

أعلنت منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أنها أوقفت الرعاية الصحية والخدمات الحيوية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وأن ملاجئها في المدينة باتت فارغة".

واوضح مفوض الأونروا فيليبي لازاريني، أن "ملاجئ الوكالة في مدينة رفح فارغة"، مؤكدا أن "أكثر من مليون شخص نزحوا بحثا عن مكان آمن لم يجدوه أبدا".

وأضاف لازاريني، "اضطرت الأونروا إلى وقف الخدمات الصحية وغيرها من الخدمات الحيوية في رفح.. فرق الوكالة تعمل الآن من مدينة خان يونس والمناطق الوسطى، التي يعيش فيها 1,7 مليون نسمة.. استأنفنا العمليات في خان يونس رغم الأضرار التي لحقت بجميع منشآتنا".

ولفت الى ان "في هذه الأثناء وصلتنا أفظع الصور من مخيم جباليا للاجئين شمال غزة.. آلاف النازحين ليس لديهم خيارا سوى العيش وسط الأنقاض وفي الدمار".

وأكد أن "كل الأنظار تتجه نحو الاقتراح الرامي إلى التوصل إلى نهاية لهذه الحرب من خلال وقف إطلاق النار، والإفراج عن جميع الرهائن بالإضافة إلى تدفق كبير وآمن للإمدادات التي تشتد الحاجة إليها إلى غزة".