صدارة عربية .. تعرف على أفضل خطوط جوية لعام 2024

أصدر موقع AirlineRatings تصنيفه السنوي لأفضل خطوط جوية في العالم لعام 2024، في وقت تشهد فيه حركة النقل الجوي مزيد من التعافي من التداعيات التي سببتها جائحة كورونا.

ويستند تقييم التقرير السنوي إلى 12 عاملاً رئيسياً بما في ذلك عمر الأسطول، ومراجعات الركاب والربحية وتقييم السلامة والمنتجات وكذلك طلبات الأسطول المستقبلية.

واستعادت الخطوط الجوية القطرية لقبها كأفضل شركة طيران على مستوى العالم، بعدما تخلت عن هذا اللقب في 2023 لصالح الخطوط الجوية النيوزيلندية.

وقال رئيس لجنة التحكيم لدى AirlineRatings إن الخطوط الجوية القطرية احتلت المركز الأول في عدد من المجالات الرئيسية، كما أن تقييمات الركاب صنفتها في مرتبة متقدمة عن جميع الخطوط الجوية.

وفازت الخطوط الجوية السنغافورية بالمركز الأول على مستوى الدرجة الأولى، فيما حصدت الخطوط الجوية القطرية على المركز ذاته عن فئة الدرجة الاقتصادية الممتازة. أما الخطوط الجوية النيوزيلندية فكانت الأفضل على مستوى الفئة الاقتصادية.

وفي الوقت الذي كانت فيه الخطوط الجوية القطرية الأفضل في منطقة الشرق الأوسط، حصلت الخطوط الكورية على المركز ذاته عن شمال آسيا، فيما كانت كاثي باسيفيك هي الأفضل في جنوب شرق آسيا.

أما الخطوط الجوية الفرنسية فجاءت على رأس الترتيب بالنسبة لأوروبا، والخطوط التركية كانت الأفضل في جنوب أوروبا، فيما فازت الخطوط الكندية باللقب عن أميركا الشمالية، وحصدت خطوط لاتام الجوية اللقب عن أميركا الجنوبية.

على الجانب الآخر، كان أداء الشركات الأميركية باهتاً، فجاءت JetBlue في المركز الـ16، وHawaiian Airlines بالمرتبة الـ17، فيما حلت Alaska في المركز الـ18.

إليك قائمة أفضل خطوط جوية لعام 2024:

1- الخطوط الجوية القطرية

2- الخطوط الجوية الكورية

3- كاثي باسيفيك

4- الخطوط الجوية النيوزيلندية

5- الخطوط الجوية الإماراتية

6- الخطوط الجوية الفرنسية

7- خطوط أول نيبون الجوية

8- الاتحاد للطيران

9- كانتاس

10- خطوط فيرجن أستراليا الجوية