أول حاسوب بدون شاشة في الكوكب.. كيف تستخدم Spacetop G1؟

فتحت شركة أبل الباب أمام الابتكارات الغير محدودة في عالم تقنيات الواقع المعزز بعد تقديمها لنظارتها "فيجن برو" الداعمة لهذه التقنية.

هذه النظارة العبقرية من أبل، Vision Pro، دفعت شركات التقنية للتفكير في مستقبل صناعة الحواسيب، لما قدمته من حلول فريدة لتصفح الإنترنت عبر الواقع المختلط والواقع المعزز، فقط باستخدام اليدين.

ومن ضمن الابتكارات التي سارت على خطى أبل، بتقديمها لنموذج تقني حديث يعكس مستقبل استخدام الحاسوب الشخصي، نظام الحاسوب الجديد المعتمد على نظارة الوقع المعزز ويدعى Spacetop G1، الذي طورته شركة تدعى Sightful.

لا داعي لشاشة الحاسوب بعد الآن

واستعرض موقع "إنجادجيت" المختص بأخبار التقنيات حاسوب Spacetop G1، المبتكر، الذي ببساطة، يستغنى عن استخدام شاشة الحاسوب التقليدية، لتحل محلها نظارة ذكية بمجرد ارتدائها، تظهر الشاشة بتقنية الواقع المعزز أمام المستخدم.

ويكون مرفقا بالنظارة لوحة مفاتيح، لتؤدي مهمة إدخال البيانات، مع العلم بأنها ستكون داعمة فقط لأنظمة تشغيل أجهزة أبل OS، وليس ويندوز.

حاسوب Spacetop G1

وأطلقت الشركة المطورة للابتكار الجديد اسم "الكمبيوتر المحمول لعصر الحوسبة المكانية الجديد".

والنظارات الذكية المستخدمة في الحاسوب الجديدة، هي من تطوير شركة Xreal، ويتم توصيل النظارة، مع لوحة مفاتيح ولوحة تتبع.

وتقول شركة Sightful المطورة للجهاز الجديد، إن هذا يسمح بشاشة افتراضية بحجم 100 بوصة تطفو في العالم الحقيقي تظهر للمستخدم بمجرد ارتداء النظارة.

ويقول موقع "إنجادجيت"، إن حاسوب Spacetop G1، متاح الآن للطلب المسبق للجميع.

مواصفات Spacetop G1

ويدعم حاسوب Spacetop G1 الجديد، معالج سناب دراغون Snapdragon QCS8550 من تطوير شركة الرقائق الشهيرة Qualcomm، وهو المعالج نفسه الذي يمكن العثور عليه في عدد من نماذج الهواتف المحمولة.

ذلك إلى جانب 16 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و128 غيغابايت من مساحة التخزين، هذه المواصفات جيدة إلى حد ما، خاصة عندما نضع بالاعتبار تركيز المنتج على استخدامه للعمل وليس اللعب.

وتشتمل النظارات على زوج من شاشات OLED بدقة 1920 × 1080 مع معدلات تحديث 90 هرتز، ومجال رؤية 50 درجة، ودقة 42 بكسل لكل درجة.

مع وجود دعم لعدسات طبية مخصصة، وتشمل أيضًا نظام مكبرات الصوت الخارجي، بقدرة 6 واط من تطوير شركة Xreal.

وبسبب بعض التقييمات حول مجال الرؤية السيئة كعيب وحيد في الجهاز الجديد، تتيح الشركة منفذي USB-C، في حالة اراد المستخدمين الاستغناء عن النظارة وتوصيل لوحة المفاتيح بأي شاشة خارجية.

وضمن خيارات التوصيل الاسلكي، يدعم حاسوب G1 شبكات WiFi 7 ونظام Bluetooth 5.3 وبطاقة SIM تدعم شبكات 5G و4G.

وعمر البطارية ينتهي بعد ثماني ساعات فقط، ما يجعل استخدامه مناسبا أثناء رحلات العمل.

وسيتاح الحاسوب الجديد الداعم لتقنية الواقع المعزز بسعر 1900 دولار، وهو سعر أعلى من تكلفة جهاز حاسوب أبل المحمول بإصداره الحالي "ماك بوك إير"، الذي يتاح بسعر 1400 دولار.