«جوجل» تقدم ميزة جديدة للرسائل النصية على «واتساب»

أعلنت شركة جوجل هذا الأسبوع عن مجموعة من الميزات الجديدة القادمة إلى نظامها الأساسي للهواتف المحمولة التي تعمل بنظام أندرويد، وربما يكون الأكثر فائدة من بينها هو القدرة على تحرير الرسائل بعد إرسالها.

التحديث مخصص لتطبيق الرسائل الافتراضي من جوجل، ويعمل تقريبًا بنفس الطريقة التي يعمل بها خيار التحرير في تطبيقات المراسلة الأخرى مثل واتساب بمجرد إرسال رسالة نصية، انقر مع الاستمرار فوق الرسالة، ثم عندما تنبثق القائمة، انقر فوق “تحرير”. هناك، يمكنك إصلاح الأخطاء النصية المخيفة والمساعدة في تنمية عالم من التواصل الأكثر وضوحًا.

هناك بضعة قيود على الميزة الجديدة التي أضافتها جوجل، حيث لا يمكنك تعديل الرسائل إلا في غضون 15 دقيقة بعد إرسالها تمامًا كما هو الحال في واتساب، وبمجرد قيامك بذلك، سيظهر جزء صغير من الطباعة الدقيقة بواسطة الطابع الزمني الذي يشير إلى أنه تم تحرير الرسالة. بالطبع، سيظل المستلم يرى جميع الأخطاء المطبعية المحرجة إذا تم توجيهه بما يكفي لعرض الرسالة قبل أن تتمكن من تغييرها.

تتضمن تحديثات أندرويد الأخرى التي أعلنت عنها جوجل هذا الأسبوع عناصر تحكم أفضل للمنزل الذكي، والقدرة على التبديل بين الأجهزة أثناء المكالمة، والمزيد من عناصر التحكم في WearOS لأجهزة مثل ساعات بيكسل من جوجل