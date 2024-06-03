وزير التربية الإسرائيلي: يجب شن حملة بالشمال وطرد الحزب وسكان جنوب لبنان لما بعد الليطاني

نقلت إذاعة الجيش الاسرائيلي عن وزير التربية الإسرائيلي حاييم بيتون تأكيده "وجوب شن حملة في الشمال وطرد حزب الله وسكان جنوب لبنان لما بعد الليطاني".

واضاف :"أعتقد بإمكانية تحقيق هذه الغاية لأن الوضع في غزة لا يتطلب وجود 3 فرق".

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي، عن "إنهاء تدريب على مستوى هيئة الأركان العامة لرفع الجاهزية على الجبهة الشمالية"، لافتاً الى أن "التدريب تضمن سيناريوهات تحاكي توسيع رقعة الحرب على الجبهة الشمالية وحرب متعددة الساحات".

وكان قد أجرى الجيش الإسرائيلي، هذا الأسبوع، مناورة عسكرية جديدة في إطار "استعداداته لمعركة محتملة في الجبهة الشمالية".

وحضر التمرين عناصر من النظام والاحتياط في مقر قيادة المنطقة الشمالية، حيث تمت ممارسة العديد من السيناريوهات التي تحاكي توسع الحرب في الساحة الشمالية وسيناريوهات الحرب المتعددة الساحات، حسب ما ذكر بيان للجيش الإسرائيلي.