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بالصور: ضبط 16 طنًا من مادة أولية منتهية الصلاحية داخل معمل لتصنيع الشوكولا بالجنوب

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ضبطت مصلحة الاقتصاد في الجنوب كمية 16 طن ونصف الطن من مادة "Masse cacao" التي تدخل في انتاج وتصنيع الشوكولا اضافة الى 151 صندوقا من الكورنفلكس وهي منتهية الصلاحية تقدر قيمتها بحوالي النصف مليون دولار وذلك في احد المعامل الضخمة لتصنيع وتصدير الشوكولا.
وفي السياق نفسه، ضبطت كمية كبيرة من المواد الاولية منتهية الصلاحية في معملين آخرين لانتاج وتصنيع الشوكولا وعليه تم تنظيم ثلاثة محاضر ضبط بحق اصحاب المعامل المخالفة وتم حجز البضائع المضبوطة تمهيدا لاخذ موافقة خطية من النيابة العامة في الجنوب بتلفها.
وذلك ضمن جولة لمراقبي المصلحة على معامل الشوكولا في مناطق صور وصيدا والصالحية والمجيدل قضاء جزين.

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بالصور: ضبط 16 طنًا من مادة أولية منتهية الصلاحية داخل معمل لتصنيع الشوكولا بالجنوب

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