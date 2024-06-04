حزب الله شيّع الشهيد السعيد على طريق القدس المجاهد محمد شوقي شقير في بلدة الغازية

شيّع حزب الله وأهالي بلدة الغازية وجمهور المقاومة الشهيد السعيد على طريق القدس المجاهد محمد شوقي شقير بموكبٍ حاشد ومَهيب في بلدة الغازية في جنوب لبنان .

وبعد المراسم التكريمية للشهيد عزفت الفرقة الموسيقية في كشافة الإمام المهدي(عج) لحن الشهادة ، ثمّ أدّت ثلّة من المجاهدين قسم العهد والوفاء بالمُضيّ على خط المقاومة والشهداء .

وخلال كلمة لعضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور إيهاب حمادة قال فيها إنّ المبادرات ما هي إلّا استنقاذٌ للعدوّ من ما هو فيه واستنقاذٌ لموقع "بايدن" على مستوى الإنتخابات .

وأضاف : إنّ الخيار الوحيد والذي وصل إليه من حضن هذا العدوّ هو خيار التسليم لقوّة هذا الشعب وهذه الأمة ولقدرتها المتمثلة بمحور المقاومة .

وختم كلمته بالقول : عهدنا للشهيد محمد ولكلّ شهداء المقاومة الإسلامية أن نبقى على هذا النهج لتحقيق النّصر الكبير إن شاء الله

وبعد أنّ أمّ إمام البلدة السيد محمد السيد الصّلاة على الجثمان الطاهر جاب النعش شوارع البلدة على وقع الهتافات الحسينية والمؤيدة للمقاومة ، بمشاركة عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حمادة ، مسؤول منطقة جبل عامل الثانية في حزب الله علي ضعون ، شخصيات وفعاليات ، علماء دين ، عوائل الشهداء ،ممثلون عن الأحزاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية ورؤساء بلديات ومخاتير، والأهالي .

وعند جبانة البلدة وُري الشهيد الثرى إلى جانب من سبقه من المؤمنين والشهداء .