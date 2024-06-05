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"رويترز": برلمان سلوفينيا يوافق على الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة

صيدا اون لاين

أفادت وكالة "رويترز"، بأن "برلمان سلوفينيا يوافق على الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة".

وكان قد أشارت رئيسة البرلمان أورسكا كلاكوكار زوبانكيتش، الى أن "البرلمان السلوفيني سيصوت، اليوم الثلاثاء، على الاعتراف رسمياً بدولة فلسطين بعدما أقدمت إسبانيا وإيرلندا والنرويج على هذه الخطوة".

وأوضحت زوبانكيتش، خلال مؤتمر صحافي، يوم الخميس الماضي، أنه "من المقرر عقد الجلسة الثلاثاء اعتبارا من الساعة 16,00 (14,00 ت غ)".

وكانت الحكومة أحالت المرسوم، في وقت سابق، ليوافق عليه البرلمان، الأمر الذي يشكل تسريعا للآلية التي كان يفترض انهاؤها بحلول منتصف حزيران الحالي. والموافقة على المرسوم تتطلب غالبية بسيطة، علما أن ائتلاف اليسار الوسط الحاكم يتمتع بـ51 مقعدا من أصل 90 في البرلمان. 

وكان قد رفع العلم الفلسطيني على مقر الحكومة في العاصمة السلوفينية "ليوبليانا".\

ويؤيد نحو ستين في المئة من مواطني سلوفينيا الاعتراف بدولة فلسطينية في مقابل معارضة عشرين في المئة، بحسب استطلاع اجري في نيسان وشمل عينة من 600 شخص ونشرت نتائجه صحيفة "دنيفنيك".

 

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