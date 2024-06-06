الحريري: الاعتداء على السفارة الأميركية محاولة لإيقاع لبنان في فخ الانهيار الأمني

اعتبر الأمين العام ل"تيار المستقبل" أحمد الحريري أن "الإعتداء على السفارة الأميركية في عوكر يشكل حلقة جديدة في مسلسل محاولة إيقاع لبنان في فخ الانهيار الأمني".

وفي منشور له عبر منصة "إكس"، قال الحريري: "نعول على جهود الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية لتجنيب البلاد المزيد من المخاطر. وفي انتظار أن تكتمل الصورة عن الجهات المتورطة بالاعتداء، وما كان يرمي اليه، لا رهان إلا على وحدة اللبنانيين لتطويق أي تداعيات وإنقاذ بلدهم من الحروب التي تعصف بالمنطقة".