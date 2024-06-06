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لبنان

نقيب الصيادلة: حركة سياسية لا مهنية

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يأخذ معارضون لنقيب الصيادلة جو سلوم عليه تركيزه على العمل السياسي والاعلامي، على حساب الامور الاساسية المطلوبة منه ومن النقابة، معتبرين ان عين النقيب على انتخابات الرابطة المارونية العام المقبل وأنه يهيء نفسه لهذا الاستحقاق.
في المقابل، ترد اوساط النقيب بالقول" إن نقابة الصيادلة تكثف إجراءاتها الجدية لمتابعة وضع الصيدليات على مختلف الأراضي اللبنانية، لاسيما أن هناك شكاوى عديدة ترد عن وجود أدوية غير صالحة أو غير قانونية".
وبحسب الاوساط، فإنّ الإجراءات التي ستتخذ ترتبط بالحفاظ على جودة الأدوية الموجودة في لبنان ومكافحة الأدوية المهربة، في حين أن الحملات ستتكثف إعلامياً وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية لمتابعة هذا الملف الذي يهم المواطن بالدرجة الأولى".

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