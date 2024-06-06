صيدا اون لاين
ads
siteName
اخبار لبنان اخبار صيدا اعلانات منوعات عربي ودولي صور وفيديو
آخر الأخبار

لبنان

قوى الأمن أوقفت أحد المطلوبين بجرم مخدّرات عند حاجز ضهر البيدر

صيدا اون لاين

صــدر عـن المديريّـة العامّـة لقـوى الأمـن الدّاخلــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامّـــــــــة البلاغ التالي:
بتاريخ 27-05-2024، أوقفت عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدّرك الإقليمي على متن سيارة رباعية الدفع نوع "تويوتا"، المدعو. 
ع. م. (مواليد عام 1966، لبناني)
وهو مطلوب للقضاء بجرم مخدّرات.
بتفتيشه والسيّارة عثر على نماذج أوراق رسمية فارغة (إفادات سكن، وأذونات سفر، وطلبات بيان قيد من دائرة النفوس)، أوراق بيضاء فارغة موقّعة وتحمل بصمة لشخص آخر، بالإضافة إلى العديد من البطاقات المختلفة.
أودع الموقوف مع المضبوطات المراجع المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناء على إشارة القضاء المختص.

اقرأ أيضا

في بعلبك... طفلة تدعي تعرضها للخطف!

نجاة المهندس وليد عبد الغني من محاولة سلب بقوة السلاح.. إليكم التفاصيل

قوى الأمن أكّدت انتحار أحد رتباء فصيلة حراسة السّفارة السعوديّة عبر إطلاق النار على رأسه

اسامة سعد استقبل وفدا من جمعية جمعية "أصدقاء الزيرة"

أسامة سعد استقبل وفدا من الهيئة الإدارية لنادي الحرية الرياضي

الأمين العام لنقابة المعلمين ناشد وزير التربية حسم موضوع الامتحانات الرسمية

تم نسخ الرابط