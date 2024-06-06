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أسامة سعد استقبل وفدا من الهيئة الإدارية لنادي الحرية الرياضي

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استقبل الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد في مكتبه في صيدا وفدا من الهيئة الإدارية ل" نادي الحرية" الرياضي. 
وكانت فرصة تناول فيها المجتمعون الأجواء الرياضية بشكل عام في لبنان وجرى عرض للنشاطات والبطولات التي يشارك بها النادي. 
وقدر  سعد  مواصلة النادي لمسيرته و نجاحه،  وانه لا يزال يحصد الدرجة الأولى في " foot salle " على الرغم من العقبات المادية التي يعاني منها النادي كغالبية النوادي الرياضية بسبب الأزمات المالية والاقتصادية التي عصفت في لبنان. 
وجرى التأكيد على أهمية تقديم مختلف انواع الدعم للنادي لكي يستطيع مواصلة مسيرته ونجاحاته.

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