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مستشفى الطوارئ في صيدا الحكومي (التركي) يعلن عن بدء استقبال مرضى السرطان في "مركز العلاج الكيميائي النهاري"

صيدا اون لاين

تعلن إدارة مستشفى الطوارئ في صيدا الحكومي ( المستشفى التركي ) عن بدء استقبال مرضى السرطان الذين هم بحاجة لجلسات علاج كيميائي في "مركز العلاج الكيميائي النهاري".
وتشكر إدارة المستشفى معالي وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض على دعمه ومواكبته الدائمة لتطوير المستشفى بإضافة أقسام وخدمات جديدة .
كما تشكر إدارة المستشفى "الهلال الأحمر القطري" لمساهمته بتجهيز "مركز العلاج النهاري لمرضى السرطان " .

* إشارة الى أن المستشفى مستمر أيضاً باستقبال المرضى في أقسام " المختبر، الأشعة والعلاج الفيزيائي" .

للمزيد من المعلومات يرجى الإتصال على رقم الهاتف: 07755560

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